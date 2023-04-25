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Шале в Вена, Австрия

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1 объект найдено
Шале 4 спальни в Вена, Австрия
Шале 4 спальни
Вена, Австрия
500 м²
€ 5,400,000
Прекрасный особняк расположен в одном из самых лучших районов Вены. В 2009 году поместье был…

Параметры недвижимости в Вена, Австрия

с бассейном
недорогая
элитная
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