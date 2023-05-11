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Дома в Верхняя Австрия, Австрия

9 объектов найдено
Вилла 8 комнат в Stadl-Paura, Австрия
Вилла 8 комнат
Stadl-Paura, Австрия
Комнаты 8
Площадь 240 м²
€ 450,000
Вилла 4 комнаты в Мархтренк, Австрия
Вилла 4 комнаты
Мархтренк, Австрия
Комнаты 4
Площадь 175 м²
€ 629,000
Вилла 4 комнаты в Zell am Pettenfirst, Австрия
Вилла 4 комнаты
Zell am Pettenfirst, Австрия
Комнаты 4
Площадь 117 м²
€ 385,000
Вилла 4 комнаты в Pichlern, Австрия
Вилла 4 комнаты
Pichlern, Австрия
Комнаты 4
Площадь 91 м²
€ 370,000
Дом 3 комнаты в Unterach, Австрия
Дом 3 комнаты
Unterach, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
€ 598,850
Дом 3 комнаты в Unterach, Австрия
Дом 3 комнаты
Unterach, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
€ 598,850
Дом 5 комнат в Unterach, Австрия
Дом 5 комнат
Unterach, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€ 649,600
Дом 5 комнат в Unterach, Австрия
Дом 5 комнат
Unterach, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€ 649,600
Дом 5 комнат в Unterach, Австрия
Дом 5 комнат
Unterach, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€ 659,750

Параметры недвижимости в Верхняя Австрия, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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