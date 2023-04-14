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Купить недвижимость с бассейном в Австрии

квартиры
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2 объекта найдено
Шале 4 спальнив Австрия, Австрия
Шале 4 спальни
Австрия, Австрия
420 м²
€ 2,400,000
Очаровательное шале, построенное, вероятно, в лучшем месте в долине Гаштайн на высоте более …
Пентхаус 4 спальнив Вена, Австрия
Пентхаус 4 спальни
Вена, Австрия
411 м²
€ 3,990,000
Двухэтажный экслюзивный пентхаус с великолепным видом находится в престижном зелёном 19-ом р…

Регионы с недвижимостью на продажу

Gemeinde Korneuburg
Gemeinde Mauerbach
Gemeinde Stockerau
Баден
Форарльберг
Кицбюэль
Нойзидль-ам-Зе
Тироль
Bezirk Wels-Land
Штоккерау
Gemeinde Wilhelmsburg
Wels
Бад-Хофгастайн
Брайтенфурт
Дорнбирн
Клостернойбург
Кремз на Дунае
Оберварт
Пинкафельд
Трайскирхен

Параметры недвижимости в Австрии

с видом на озеро
недорогая
элитное
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