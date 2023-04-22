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Дома в Штирия, Австрия

6 объектов найдено
Дом 5 комнат в Feldkirchen bei Graz, Австрия
Дом 5 комнат
Feldkirchen bei Graz, Австрия
5 Количество комнат 102 м² Количество этажей 2
€ 370,000
Таунхаус в зеленом сердце Австрии - Штирия.   Жилая площадь 102,2 м Тер…
Дом 5 комнат с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство в Feldkirchen bei Graz, Австрия
Дом 5 комнат с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Feldkirchen bei Graz, Австрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 104 м² Количество этажей 2
€ 308,000
В Премштетене / Бирбауме появляется новый проект: В Premst & auml; tten стротся 19 солнечных…
Дом 4 комнаты с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство в Feldkirchen bei Graz, Австрия
Дом 4 комнаты с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Feldkirchen bei Graz, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м² Количество этажей 2
€ 296,499
Описание объекта В Премштеттене / Бирбауме появляется новый проект: В Premstätten стр…
Дом 4 комнаты с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство в Feldkirchen bei Graz, Австрия
Дом 4 комнаты с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Feldkirchen bei Graz, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м² Количество этажей 2
€ 296,500
В Премштеттене / Бирбауме появляется новый проект: В Premstätten строятся 19 солнечных…
Дом 5 комнат с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство в Feldkirchen bei Graz, Австрия
Дом 5 комнат с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Feldkirchen bei Graz, Австрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 104 м² Количество этажей 2
€ 308,000
Жилое пространство: 104,00 m² Размер участка 300,00 m² …
Дом 4 комнаты с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство в Feldkirchen bei Graz, Австрия
Дом 4 комнаты с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Feldkirchen bei Graz, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м² Количество этажей 2
€ 272,497
Жилая площадь: 94.00 м² Размер участка 160.00 м² Площадь террасы: 21 м², …

Параметры недвижимости в Штирия, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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