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Жильё в Штоккерау, Австрия

2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Штоккерау, Австрия
Квартира 4 комнаты
Штоккерау, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1 852 м²
€ 645,000
Лофт-подобная мансардная квартира в великолепном дворце в Стокерау всего в 15 минутах от Ве…
Квартира 4 комнаты в Штоккерау, Австрия
Квартира 4 комнаты
Штоккерау, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1 852 м²
€ 645,000
Realting.com
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