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Квартиры в Штирия, Австрия

однокомнатные
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8 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Грац, Австрия
Квартира 1 спальня
Грац, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 7
К вашему вниманию квартира На 7-ом этаже: Жилая площадь 32,21 м Балкон 7,52 м Веранда 3…
€162,500
Квартира 2 спальни с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Грац, Австрия
Квартира 2 спальни с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Грац, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 2
Инвестиции в недвижимость в сегодняшних реалиях остаются одним из самых выгодных способов за…
€182,000
Квартира 2 спальни с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Грац, Австрия
Квартира 2 спальни с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Грац, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Инвестиции в недвижимость в сегодняшних реалиях остаются одним из самых выгодных способов за…
€153,400
Квартира 1 спальня в Грац, Австрия
Квартира 1 спальня
Грац, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 7
Жизнь и инвестиции в Австрии - это жизнь и сотрудничество с экономически развитой страной, в…
€111,500
Квартира 1 спальня в Грац, Австрия
Квартира 1 спальня
Грац, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Какой бы кризис в мире не наступил Австрия всегда остается экономически стабильной страной!Г…
€126,700
Квартира 1 спальня в Грац, Австрия
Квартира 1 спальня
Грац, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Какой бы кризис в мире не наступил Австрия всегда остается экономически стабильной страной!Г…
€120,700
Квартира 3 спальни в Грац, Австрия
Квартира 3 спальни
Грац, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Как за каменной стеной! Инвестиции в недвижимость – самые надежные инвестиции! Инвестируй в …
€311,742
Квартира 3 спальни в Грац, Австрия
Квартира 3 спальни
Грац, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Надежные инвестиции в ваше Будущее! Грац второй по численности город в Австрии после Вены, Ч…
€195,900

Параметры недвижимости в Штирия, Австрия

с бассейном
недорогая
элитная
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