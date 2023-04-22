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Шале в Кицбюэль, Австрия

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3 объекта найдено
Шале в Кицбюэль, Австрия
Шале
Кицбюэль, Австрия
3 м²
€ 5,900,000
Элегантное шале с панорамным видом на горы расположено всего в нескольких минутах от всемирн…
Шале в Кицбюэль, Австрия
Шале
Кицбюэль, Австрия
3 м²
€ 1,900,000
Оригинальное шале расположено в прекрасном горнолыжном районе Вильдер Кайзер, всего в 10 кил…
Шале 4 спальни в Кицбюэль, Австрия
Шале 4 спальни
Кицбюэль, Австрия
205 м²
€ 2,190,000
Очаровательное шале, расположенное среди живописных гор, находится в коммуне Аурах-кицбюэль,…
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