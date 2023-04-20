Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Форарльберг
  4. Дорнбирн

Купить недвижимость в Дорнбирн, Австрия

1 объект найдено
Вилла 10 комнатв Дорнбирн, Австрия
Вилла 10 комнат
Дорнбирн, Австрия
10 Количество комнат 600 м² Количество этажей 3
€ 10,000,000
Данный объект предлагает два варианта использования: Аренда: € 13 000,00 в месяц Покупка: € …
Realting.com
Перейти