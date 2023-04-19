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Купить недвижимость в Зальцбург, Австрия

Бад-Хофгастайн
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1 объект найдено
Квартира 12 комнатв Бад-Хофгастайн, Австрия
Квартира 12 комнат
Бад-Хофгастайн, Австрия
12 Количество комнат
€ 3,000,000
Эта вилла расположена почти в центре Бад-Хофгаштайна рядом с пешеходной зоной с множеством р…

Параметры недвижимости в Зальцбург, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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