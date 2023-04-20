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Купить вилла в Пинкафельд, Австрия

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1 объект найдено
Вилла 5 комнатв Пинкафельд, Австрия
Вилла 5 комнат
Пинкафельд, Австрия
5 Количество комнат 166 м²
€ 830,000
На продажу выставлен расположенный в престижном пригороде Вены участок с отдельным домом. Во…
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