ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Австрия
Жильё с видом на горы в Австрии
Вена
255
Нижняя Австрия
95
Gemeinde Gerasdorf bei Wien
24
Штирия
16
Верхняя Австрия
12
Gemeinde Stockerau
6
Каринтия
6
Gemeinde Korneuburg
5
Gemeinde Laxenburg
5
Gemeinde Mauerbach
4
Баден
4
Бургенланд
4
Тироль
4
Кицбюэль
3
Форарльберг
3
Швехат
3
Показать больше
Показать меньше
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 6 комнат
Gemeinde Stockerau, Австрия
6
300 м²
КРАСИВАЯ БОЛЬШАЯ ИЛИ ДВА-ЛЕМЕЙНЫЙ ДОМ с ГАРТЕНИДИЛЛОМ и КАЧЕЛЕФЕН И БАССЕЙНОМ В ЦЕНТРАЛЬНОМ …
€681,122
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Laxenburg, Австрия
4
2
162 м²
1/5
€1,03 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
2
1
57 м²
Добро пожаловать в наш уникальный новый жилой комплекс в идиллической Deindorfstraße в краси…
€333,710
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Gemeinde Haugsdorf, Австрия
4
1
75 м²
Односемейный дом /МАЛЕНЬКИЙ-FEIN-MY Жилая площадь дома ок. 75м2; 226м2 площадь; 4 комнаты, к…
€99,821
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
2
1
€795,638
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
3
1
72 м²
Благодаря своему плану этажа и расположению, квартира подходит как для инвесторов, так и для…
€397,620
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с двором
Вена, Австрия
4
214 м²
6/3
Общая информация о проекте Skyview Penthouses Количество: 6 Расположение: на 6 и 7 этажах…
€5,87 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
3
1
Жилой комплекс расположен в элитном 13 районе Хитцинг, который славится живописной архитекту…
€1,38 млн
Рекомендовать
Квартира 1 ванная
Вена, Австрия
1
2
€361,144
1
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Грац, Австрия
4
1
90 м²
2
Как за каменной стеной! Инвестиции в недвижимость – самые надежные инвестиции! Инвестируй в …
€290,435
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с Spalni
Gemeinde Leopoldsdorf, Австрия
2
73 м²
3
Вы ищете объект для инвестиций в Вене? Тогда у нас есть "идеальный вариант" для вас. На про…
€321,766
Рекомендовать
Квартира
Gerasdorf bei Wien, Австрия
Более 80 недавно построенных инвесторов - и кондоминиумов с открытыми пространствами, такими…
€221,603
Рекомендовать
Типы недвижимости в Австрии
квартиры
дома
Параметры недвижимости в Австрии
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL