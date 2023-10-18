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Квартиры в Mariazell, Австрия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Mariazell, Австрия
Квартира 2 комнаты
Mariazell, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Квартира расположена на верхнем этаже ухоженного здания и имеет жилую площадь ок. 36m ². Ме…
€57,000
Realting.com
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