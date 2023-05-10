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Виллы в Нижняя Австрия, Австрия

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6 объектов найдено
Вилла 13 комнат в Баден, Австрия
Вилла 13 комнат
Баден, Австрия
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
€ 5,490,000
Вилла 10 комнат в Inzersdorf ob der Traisen, Австрия
Вилла 10 комнат
Inzersdorf ob der Traisen, Австрия
Комнаты 10
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
€ 620,000
Вилла 7 комнат в Обервальтерсдорф, Австрия
Вилла 7 комнат
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
€ 3,900,000
Вилла 9 комнат в Баден, Австрия
Вилла 9 комнат
Баден, Австрия
Комнаты 9
Площадь 313 м²
€ 1,890,000
Вилла 8 комнат в Pettenbach, Австрия
Вилла 8 комнат
Pettenbach, Австрия
Комнаты 8
Площадь 192 м²
Количество этажей 3
€ 760,000
Вилла в Брайтенфурт, Австрия
Вилла
Брайтенфурт, Австрия
Площадь 603 м²
Количество этажей 2
€ 1,600,000

Параметры недвижимости в Нижняя Австрия, Австрия

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