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Realting.com
Австрия
Нижняя Австрия
Дома
Дома в Нижняя Австрия, Австрия
Gemeinde Korneuburg
4
Gemeinde Mauerbach
4
Баден
4
Корнойбург
4
Дом
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41 объект найдено
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Таунхаус 5 спален
Maissau, Австрия
8
2
380 м²
2
€ 495,000
Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
4
1
1 022 м²
€ 550,000
Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
4
1
1 022 м²
€ 699,000
Дом 5 комнат
Brunn am Gebirge, Австрия
5
2
1 822 м²
€ 1,225,000
Дом 2 ванных
Langenzersdorf, Австрия
2
114 м²
€ 615,000
Дом 2 комнаты
Ebenfurth, Австрия
2
1
50 м²
€ 580,000
Дом 4 комнаты
Gemeinde Goettlesbrunn-Arbesthal, Австрия
4
107 м²
€ 347,500
Дом 5 комнат
Grossrussbach, Австрия
5
2
234 м²
€ 579,000
Дом 4 комнаты
Muehlfeld, Австрия
4
1
100 м²
€ 250,000
Дом 4 комнаты
Трайскирхен, Австрия
4
1
169 м²
€ 534,600
Дом 4 комнаты
Langenzersdorf, Австрия
4
2
175 м²
€ 690,000
Дом 4 комнаты
Sulz im Wienerwald, Австрия
4
5
350 м²
Цена по запросу
Дом 7 комнат
Langenzersdorf, Австрия
7
163 м²
€ 749,000
Дом 5 комнат
Droesing, Австрия
5
1
107 м²
€ 135,000
Дом
Gemeinde Wilhelmsburg, Австрия
594 м²
€ 285,000
Дом
Langenzersdorf, Австрия
306 м²
€ 481,000
Дом
Кремз на Дунае, Австрия
364 м²
Цена по запросу
Дом 10 комнат
Gemeinde Perchtoldsdorf, Австрия
10
4
224 м²
€ 1,250,000
Дом 5 комнат
Brunn am Gebirge, Австрия
5
2
1 822 м²
€ 1,225,000
Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
4
1
1 022 м²
€ 699,000
Вилла 13 комнат
Баден, Австрия
13
6
3
€ 5,490,000
Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
4
1
1 022 м²
€ 549,000
Дом 6 комнат
Gemeinde Stockerau, Австрия
6
300 м²
€ 718,000
Дом 4 комнаты
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
4
2
98 м²
€ 475,000
Дом 4 комнаты
Gemeinde Obersiebenbrunn, Австрия
4
3
103 м²
€ 445,000
Дом 4 комнаты
Raggendorf, Австрия
4
205 м²
€ 470,000
Вилла 10 комнат
Inzersdorf ob der Traisen, Австрия
10
300 м²
3
€ 620,000
Дом 4 комнаты
Корнойбург, Австрия
4
2
101 м²
€ 649,000
Дом 4 комнаты
Корнойбург, Австрия
4
2
105 м²
€ 655,000
Дом 4 комнаты
Корнойбург, Австрия
4
2
105 м²
€ 655,000
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Параметры недвижимости в Нижняя Австрия, Австрия
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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