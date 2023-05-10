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Дома в Нижняя Австрия, Австрия

Gemeinde Korneuburg
4
Gemeinde Mauerbach
4
Баден
4
Корнойбург
4
41 объект найдено
Таунхаус 5 спален в Maissau, Австрия
Таунхаус 5 спален
Maissau, Австрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
€ 495,000
Дом 4 комнаты в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 022 м²
€ 550,000
Дом 4 комнаты в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 022 м²
€ 699,000
Дом 5 комнат в Brunn am Gebirge, Австрия
Дом 5 комнат
Brunn am Gebirge, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 822 м²
€ 1,225,000
Дом 2 ванных в Langenzersdorf, Австрия
Дом 2 ванных
Langenzersdorf, Австрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
€ 615,000
Дом 2 комнаты в Ebenfurth, Австрия
Дом 2 комнаты
Ebenfurth, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 580,000
Дом 4 комнаты в Gemeinde Goettlesbrunn-Arbesthal, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Goettlesbrunn-Arbesthal, Австрия
Комнаты 4
Площадь 107 м²
€ 347,500
Дом 5 комнат в Grossrussbach, Австрия
Дом 5 комнат
Grossrussbach, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 234 м²
€ 579,000
Дом 4 комнаты в Muehlfeld, Австрия
Дом 4 комнаты
Muehlfeld, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 250,000
Дом 4 комнаты в Трайскирхен, Австрия
Дом 4 комнаты
Трайскирхен, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 169 м²
€ 534,600
Дом 4 комнаты в Langenzersdorf, Австрия
Дом 4 комнаты
Langenzersdorf, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
€ 690,000
Дом 4 комнаты в Sulz im Wienerwald, Австрия
Дом 4 комнаты
Sulz im Wienerwald, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Цена по запросу
Дом 7 комнат в Langenzersdorf, Австрия
Дом 7 комнат
Langenzersdorf, Австрия
Комнаты 7
Площадь 163 м²
€ 749,000
Дом 5 комнат в Droesing, Австрия
Дом 5 комнат
Droesing, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
€ 135,000
Дом в Gemeinde Wilhelmsburg, Австрия
Дом
Gemeinde Wilhelmsburg, Австрия
Площадь 594 м²
€ 285,000
Дом в Langenzersdorf, Австрия
Дом
Langenzersdorf, Австрия
Площадь 306 м²
€ 481,000
Дом в Кремз на Дунае, Австрия
Дом
Кремз на Дунае, Австрия
Площадь 364 м²
Цена по запросу
Дом 10 комнат в Gemeinde Perchtoldsdorf, Австрия
Дом 10 комнат
Gemeinde Perchtoldsdorf, Австрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 224 м²
€ 1,250,000
Дом 5 комнат в Brunn am Gebirge, Австрия
Дом 5 комнат
Brunn am Gebirge, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 822 м²
€ 1,225,000
Дом 4 комнаты в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 022 м²
€ 699,000
Вилла 13 комнат в Баден, Австрия
Вилла 13 комнат
Баден, Австрия
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
€ 5,490,000
Дом 4 комнаты в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 022 м²
€ 549,000
Дом 6 комнат в Gemeinde Stockerau, Австрия
Дом 6 комнат
Gemeinde Stockerau, Австрия
Комнаты 6
Площадь 300 м²
€ 718,000
Дом 4 комнаты в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
€ 475,000
Дом 4 комнаты в Gemeinde Obersiebenbrunn, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Obersiebenbrunn, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
€ 445,000
Дом 4 комнаты в Raggendorf, Австрия
Дом 4 комнаты
Raggendorf, Австрия
Комнаты 4
Площадь 205 м²
€ 470,000
Вилла 10 комнат в Inzersdorf ob der Traisen, Австрия
Вилла 10 комнат
Inzersdorf ob der Traisen, Австрия
Комнаты 10
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
€ 620,000
Дом 4 комнаты в Корнойбург, Австрия
Дом 4 комнаты
Корнойбург, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
€ 649,000
Дом 4 комнаты в Корнойбург, Австрия
Дом 4 комнаты
Корнойбург, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
€ 655,000
Дом 4 комнаты в Корнойбург, Австрия
Дом 4 комнаты
Корнойбург, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
€ 655,000

Параметры недвижимости в Нижняя Австрия, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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