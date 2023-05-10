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Жильё в Нижняя Австрия, Австрия

Gemeinde Gerasdorf bei Wien
29
Gemeinde Korneuburg
7
Корнойбург
7
Gemeinde Mauerbach
4
Gemeinde Stockerau
4
Баден
4
104 объекта найдено
Таунхаус 5 спален в Maissau, Австрия
Таунхаус 5 спален
Maissau, Австрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
€ 495,000
Квартира 4 комнаты в Laxenburg, Австрия
Квартира 4 комнаты
Laxenburg, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Этаж 1/5
€ 1,030,000
Дом 4 комнаты в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 022 м²
€ 699,000
Дом 4 комнаты в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 022 м²
€ 550,000
Квартира 4 комнаты в Штоккерау, Австрия
Квартира 4 комнаты
Штоккерау, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 852 м²
€ 645,000
Квартира 3 комнаты в Корнойбург, Австрия
Квартира 3 комнаты
Корнойбург, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 552 м²
€ 649,000
Дом 5 комнат в Brunn am Gebirge, Австрия
Дом 5 комнат
Brunn am Gebirge, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 822 м²
€ 1,225,000
Квартира 4 комнаты в Weidling, Австрия
Квартира 4 комнаты
Weidling, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
€ 1,190,000
Квартира 4 комнаты в Пфафштеттен, Австрия
Квартира 4 комнаты
Пфафштеттен, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€ 255,000
Квартира 3 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 3 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€ 392,672
Дом 2 ванных в Langenzersdorf, Австрия
Дом 2 ванных
Langenzersdorf, Австрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
€ 615,000
Дом 2 комнаты в Ebenfurth, Австрия
Дом 2 комнаты
Ebenfurth, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 580,000
Дом 4 комнаты в Gemeinde Goettlesbrunn-Arbesthal, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Goettlesbrunn-Arbesthal, Австрия
Комнаты 4
Площадь 107 м²
€ 347,500
Дом 5 комнат в Grossrussbach, Австрия
Дом 5 комнат
Grossrussbach, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 234 м²
€ 579,000
Квартира 4 комнаты в Линдабрун, Австрия
Квартира 4 комнаты
Линдабрун, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
€ 359,000
Квартира 2 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€ 308,298
Дом 4 комнаты в Muehlfeld, Австрия
Дом 4 комнаты
Muehlfeld, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 250,000
Дом 4 комнаты в Трайскирхен, Австрия
Дом 4 комнаты
Трайскирхен, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 169 м²
€ 534,600
Дом 4 комнаты в Langenzersdorf, Австрия
Дом 4 комнаты
Langenzersdorf, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
€ 690,000
Дом 4 комнаты в Sulz im Wienerwald, Австрия
Дом 4 комнаты
Sulz im Wienerwald, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Цена по запросу
Дом 7 комнат в Langenzersdorf, Австрия
Дом 7 комнат
Langenzersdorf, Австрия
Комнаты 7
Площадь 163 м²
€ 749,000
Квартира 4 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
€ 549,366
Квартира 4 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 424,814
Дом 5 комнат в Droesing, Австрия
Дом 5 комнат
Droesing, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
€ 135,000
Квартира 3 комнаты в Weidlingbach, Австрия
Квартира 3 комнаты
Weidlingbach, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
€ 460,000
Квартира 4 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 436,868
Квартира 3 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 3 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€ 400,708
Квартира 2 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€ 288,209
Квартира 3 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 3 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
€ 428,832
Квартира 2 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€ 336,423

Параметры недвижимости в Нижняя Австрия, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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