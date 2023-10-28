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Квартиры в Линц, Австрия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Линц, Австрия
Квартира 3 комнаты
Линц, Австрия
Комнаты 3
Площадь 82 м²
Идеальная квартира для всех, кто ценит расположение, качество и комфорт: эта очень ухоженная…
€260,000

Параметры недвижимости в Линц, Австрия

с бассейном
недорогая
элитная
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