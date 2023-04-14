Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия

Купить недвижимость возле озера в Австрии

квартиры
261
дома
98
1 объект найдено
Замокв Клагенфурт, Австрия
Замок
Клагенфурт, Австрия
1 400 м²
€ 2,900,000
Исторический замок расположен в северной части Каринтии, Австрия. Замок, возрастом около 100…

Регионы с недвижимостью на продажу

Gemeinde Stockerau
Кицбюэль
Нойзидль-ам-Зе
Bezirk Wels-Land
Штоккерау
Bezirk Dornbirn
Gemeinde Perchtoldsdorf
Gemeinde Wilhelmsburg
Wels
Бад-Хофгастайн
Брайтенфурт
Дорнбирн
Зальцбург
Клостернойбург
Кремз на Дунае
Мархтренк
Оберварт
Пинкафельд
Трайскирхен
Трайскирхен

Параметры недвижимости в Австрии

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти