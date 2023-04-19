Купить недвижимость в Хайлигенблут, Австрия

Квартира 3 комнаты Вена, Австрия 3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²

€ 278,000

Ваш новый дом имеет жилую площадь ок. 80 м ² и дружелюбный и яркий. Он состоит из гостиной и…