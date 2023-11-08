Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Австрия
  4. Gmuend in Kaernten

Жильё в Gmuend in Kaernten, Австрия

1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Gmuend in Kaernten, Австрия
Квартира 3 спальни
Gmuend in Kaernten, Австрия
Количество спален 3
Площадь 102 м²
Этаж 2
Описание: Этот выставленный на продажу эксклюзивный пентхаус расположен в лучшем районе Миль…
€1,14 млн
Realting.com
Перейти