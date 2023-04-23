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Жильё в Gemeinde Weiden an der March, Австрия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Zwerndorf, Австрия
Дом 6 комнат
Zwerndorf, Австрия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 295 м²
€ 487,000
Бывшая сельскохозяйственная собственность находится в местной ассоциации Цверндорф. Дом, ко…

Параметры недвижимости в Gemeinde Weiden an der March, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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