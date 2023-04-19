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Купить недвижимость в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия

1 объект найдено
Дом 4 комнатыв Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м²
€ 475,000
Отдельный дом на одну семью, построенный в 2018 году в кирпичном строительстве посреди семей…

Параметры недвижимости в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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