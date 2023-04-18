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Купить дом в Gemeinde Stockerau, Австрия

1 объект найдено
Дом 6 комнатв Gemeinde Stockerau, Австрия
Дом 6 комнат
Gemeinde Stockerau, Австрия
6 Количество комнат 300 м²
€ 718,000
КРАСИВАЯ БОЛЬШАЯ ИЛИ ДВА-ЛЕМЕЙНЫЙ ДОМ с ГАРТЕНИДИЛЛОМ и КАЧЕЛЕФЕН И БАССЕЙНОМ В ЦЕНТРАЛЬНОМ …

Параметры недвижимости в Gemeinde Stockerau, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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