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Купить недвижимость в Gemeinde Stockerau, Австрия

Штоккерау
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4 объекта найдено
Квартира 4 комнатыв Штоккерау, Австрия
Квартира 4 комнаты
Штоккерау, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1 852 м²
€ 645,000
Лофт-подобная мансардная квартира в великолепном дворце в Стокерау всего в 15 минутах от Ве…
Квартира 3 комнатыв Gemeinde Stockerau, Австрия
Квартира 3 комнаты
Gemeinde Stockerau, Австрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 299,700
Квартира 4 комнатыв Штоккерау, Австрия
Квартира 4 комнаты
Штоккерау, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1 852 м²
€ 645,000
Дом 6 комнатв Gemeinde Stockerau, Австрия
Дом 6 комнат
Gemeinde Stockerau, Австрия
6 Количество комнат 300 м²
€ 718,000
КРАСИВАЯ БОЛЬШАЯ ИЛИ ДВА-ЛЕМЕЙНЫЙ ДОМ с ГАРТЕНИДИЛЛОМ и КАЧЕЛЕФЕН И БАССЕЙНОМ В ЦЕНТРАЛЬНОМ …

Параметры недвижимости в Gemeinde Stockerau, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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