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Квартиры в Gemeinde Sitzendorf an der Schmida, Австрия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Gemeinde Sitzendorf an der Schmida, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gemeinde Sitzendorf an der Schmida, Австрия
Комнаты 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
€ 630,000

Параметры недвижимости в Gemeinde Sitzendorf an der Schmida, Австрия

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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