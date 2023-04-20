Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Нижняя Австрия
  4. Bezirk Bruck an der Leitha
  5. Швехат

Купить недвижимость в Швехат, Австрия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартирав Штейнберг, Австрия
Квартира
Штейнберг, Австрия
9 742 м²
€ 99,000
Sunny building plot in a dreamlike holiday resort an hour from Vienna - pure holiday feeling…
Дом 5 комнатв Langenzersdorf, Австрия
Дом 5 комнат
Langenzersdorf, Австрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 142 м²
€ 475,000
Здесь вы можете посетить эту недвижимость онлайн: https://my.matterport.com/show/?m=S9te75d5…
Квартирав Вена, Австрия
Квартира
Вена, Австрия
Цена по запросу
В 500 метрах от Старого Дуная 74 апартамента для проживания и пенсионного обеспечения строят…
Вилла 7 комнатв Обервальтерсдорф, Австрия
Вилла 7 комнат
Обервальтерсдорф, Австрия
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 3,900,000
Квартира 4 комнатыв Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 372,484
Breitenlee++ NEU++ TRAUM-REIHENHÄUSER IN BREITENLEE   Eine persönliche Besichtigung lo…
Квартира 7 комнатв Вена, Австрия
Квартира 7 комнат
Вена, Австрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,850,000
Квартира 3 спальнив Грац, Австрия
Квартира 3 спальни
Грац, Австрия
4 Количество комнат 100 м² Количество этажей 5
€ 412,734
Проект достроен и готов к заселению.  С момента оформления сделки в квартиру можно з…
Квартира 2 комнатыв Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 332 м²
€ 222,000
Квартира 1 ваннаяв Вена, Австрия
Квартира 1 ванная
Вена, Австрия
1 ванных комнат 2 Этаж
€ 318,762
Augarten - Prater - SchwedenplatzTolle квартира в старом здании в красивом доме в стиле Виль…
Квартира 2 комнатыв Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 335,000
Weißgerberviertel в третьем районе „ Landstraße “ является очень необычной причиной просто и…
Квартира 2 комнатыв Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 792 м²
€ 252,000
Over 80 newly built investor and condominiums with open spaces, such as a terrace, balcony o…
Квартира 1 комнатав Neu-Oberhausen, Австрия
Квартира 1 комната
Neu-Oberhausen, Австрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 225,316
Добро пожаловать в наш уникальный новый жилой комплекс на идиллической Deindorfstraße в крас…
Realting.com
Перейти