Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Нижняя Австрия
  4. Bezirk Moedling
  5. Gemeinde Perchtoldsdorf

Купить недвижимость в Gemeinde Perchtoldsdorf, Австрия

1 объект найдено
Дом 10 комнатв Gemeinde Perchtoldsdorf, Австрия
Дом 10 комнат
Gemeinde Perchtoldsdorf, Австрия
10 Количество комнат 4 ванных комнат 224 м²
€ 1,250,000
It is a semi-detached house completed in 2016. The 2 residential units, each with a terrace…

Параметры недвижимости в Gemeinde Perchtoldsdorf, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти