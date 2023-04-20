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Купить недвижимость в Gemeinde Obersiebenbrunn, Австрия

1 объект найдено
Дом 4 комнатыв Gemeinde Obersiebenbrunn, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Obersiebenbrunn, Австрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 103 м²
€ 463,000
Хорошо ухоженная недвижимость продается в тихом поселении в Оберзибенбрунне, также называемо…

Параметры недвижимости в Gemeinde Obersiebenbrunn, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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