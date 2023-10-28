Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Австрия
  4. Gemeinde Mistelbach

Жильё в Gemeinde Mistelbach, Австрия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Мистельбах, Австрия
Квартира 2 комнаты
Мистельбах, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Вы ищете новый дом в захватывающем дух зеленом Weinviertel? Тогда вы попали в нужное место в…
€239,999

Параметры недвижимости в Gemeinde Mistelbach, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти