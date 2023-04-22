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Дома в Gemeinde Mauerbach, Австрия

6 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1 022 м²
€ 550,000
Эксклюзивный двухквартирный дом продается в очень необычном месте! Жизнь и жизнь прямо на в…
Дом 4 комнаты в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1 022 м²
€ 699,000
Эксклюзивный двухквартирный дом продается в очень необычном месте! Жизнь и жизнь прямо на в…
Дом 4 комнаты в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1 022 м²
€ 549,000
An exclusive semi-detached house is for sale in a very unusual location! Living and living …
Дом 4 комнаты в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1 022 м²
€ 700,000
An exclusive semi-detached house is sold in a very unusual location! Living and living righ…
Дом 4 комнаты в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1 022 м²
€ 699,000
Дом 4 комнаты в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1 022 м²
€ 549,000

Параметры недвижимости в Gemeinde Mauerbach, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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