Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Австрия
  4. Gemeinde Matzen-Raggendorf
  5. Квартиры

Квартиры в Gemeinde Matzen-Raggendorf, Австрия

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом в Грац, Австрия
Дом
Грац, Австрия
€561,000
Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€335,120
Квартира 3 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 802 м²
A top-refurbished condominium with a size of approx. 80m ² is for sale in a very elegant old…
€398,855
Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Этаж 1
На продажу выставлена прекрасно отремонтированная, полностью меблированная квартира, располо…
€689,751
Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 2
Площадь 64 м²
Добро пожаловать в ваш новый дом в самом сердце Вены! Эта эксклюзивная 2-комнатная квартира …
€419,848
Квартира 3 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
€375,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, в центре города, с интернетом в Австрия
Квартира 2 спальни с кондиционером, в центре города, с интернетом
Австрия
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Великолепная квартира в проекте дома в центре 6 района, Вена. Дом, расположенный на Gumpendo…
€402,121
Шале 4 спальни с гаражом, с садом, с отоплением в Вена, Австрия
Шале 4 спальни с гаражом, с садом, с отоплением
Вена, Австрия
Количество спален 4
Площадь 500 м²
Прекрасный особняк расположен в одном из самых лучших районов Вены. В 2009 году поместье был…
€5,06 млн
Дом 5 комнат в Gemeinde Leopoldsdorf im Marchfelde, Австрия
Дом 5 комнат
Gemeinde Leopoldsdorf im Marchfelde, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
€599,000
Квартира 3 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Жилой комплекс расположен в элитном 13 районе Хитцинг, который славится живописной архитекту…
€1,52 млн
Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 432 м²
Старая квартира на высоком мезонинном этаже продается прямо на Тростштрассе U1. Квартира им…
€149,909
Квартира 4 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
BreitenleeTRAUM-REIHENHÄUSER IN BREITENLEE Zum Verkauf gelangen Traum-Reihenhäuser in Bre…
€506,206

Параметры недвижимости в Gemeinde Matzen-Raggendorf, Австрия

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти