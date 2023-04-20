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Купить недвижимость в Gemeinde Matzen-Raggendorf, Австрия

1 объект найдено
Дом 4 комнатыв Raggendorf, Австрия
Дом 4 комнаты
Raggendorf, Австрия
4 Количество комнат 205 м²
€ 470,000
Это одно из редких свойств вау, где отличная концепция дизайна соответствует традициям. Впеч…

Параметры недвижимости в Gemeinde Matzen-Raggendorf, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
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