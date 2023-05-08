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Таунхаусы в Gemeinde Maissau, Австрия

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1 объект найдено
Таунхаус 5 спален в Maissau, Австрия
Таунхаус 5 спален
Maissau, Австрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
€ 495,000

Параметры недвижимости в Gemeinde Maissau, Австрия

недорогая
элитная
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