Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Австрия
  4. Gemeinde Leopoldsdorf im Marchfelde
  5. Квартиры

Квартиры в Gemeinde Leopoldsdorf im Marchfelde, Австрия

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 5 комнат в Швехат, Австрия
Дом 5 комнат
Швехат, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Жизнь в семейном жилом комплексе! www.rs85.at   10 бесплатных семейных домов с 2 га…
€540,000
Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 432 м²
Старая квартира на высоком мезонинном этаже продается прямо на Тростштрассе U1. Квартира им…
€150,000
Дом 8 спален в Австрия
Дом 8 спален
Австрия
Количество спален 8
Площадь 192 м²
На продажу предлагается шале площадью около 322 кв. м с собственной баней на участке. Распо…
€649,764
Шале 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Австрия
Шале 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Австрия
Количество спален 3
Площадь 169 м²
Эксклюзивные шале на горнолыжном курорте Санкт-Ламбрехт, Австрия. Горнолыжный поселок состои…
€427,429
Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
€997,000
Дом 4 спальни в Австрия
Дом 4 спальни
Австрия
Количество спален 4
Площадь 117 м²
На продажу выставлен жилой дом с офисом, расположенный в районе Штайр-Ланд в Верхней Австрии…
€384,860
Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 552 м²
В 500 метрах от Старого Дуная 74 апартамента для проживания и пенсионного обеспечения строят…
€342,500
Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 792 м²
Over 80 newly built investor and condominiums with open spaces, such as a terrace, balcony o…
€252,000
Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
€270,000
Квартира 1 комната в Вена, Австрия
Квартира 1 комната
Вена, Австрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 332 м²
€95,000
Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 582 м²
В 500 метрах от Старого Дуная 74 апартамента для проживания и пенсионного обеспечения строят…
€352,500
Квартира в Вена, Австрия
Квартира
Вена, Австрия
На окраине 21-го. Венский район создает 65 кондоминиумов размером от 32 м² до 75 м². Апартам…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Gemeinde Leopoldsdorf im Marchfelde, Австрия

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти