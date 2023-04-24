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Дома в Gemeinde Korneuburg, Австрия

Корнойбург
4
4 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Корнойбург, Австрия
Дом 4 комнаты
Корнойбург, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м²
€ 649,000
Это свойство находится в очень тихом месте и в то же время очень близко к центру Корнойбурга…
Дом 4 комнаты в Корнойбург, Австрия
Дом 4 комнаты
Корнойбург, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м²
€ 649,000
Это свойство находится в очень тихом месте и в то же время очень близко к центру Корнойбурга…
Дом 4 комнаты в Корнойбург, Австрия
Дом 4 комнаты
Корнойбург, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 629,000
Это свойство находится в очень тихом месте и в то же время очень близко к центру Корнойбурга…
Дом 4 комнаты в Корнойбург, Австрия
Дом 4 комнаты
Корнойбург, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 629,000
Это свойство находится в очень тихом месте и в то же время очень близко к центру Корнойбурга…

Параметры недвижимости в Gemeinde Korneuburg, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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