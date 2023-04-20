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Купить дом в Gemeinde Kaltenleutgeben, Австрия

1 объект найдено
Дом 4 комнатыв Sulz im Wienerwald, Австрия
Дом 4 комнаты
Sulz im Wienerwald, Австрия
4 Количество комнат 5 ванных комнат 350 м²
Цена по запросу
Мы рады представить вам виллу с уникальной концепцией стиля жизни! На лоне природы вы живет…

Параметры недвижимости в Gemeinde Kaltenleutgeben, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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