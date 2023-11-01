Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Австрия
  4. Gemeinde Jochberg
  5. Дома

Дома в Gemeinde Jochberg, Австрия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира в Вена, Австрия
Квартира
Вена, Австрия
В 500 метрах от центра Дуная, 53 кондоминиума и пенсионные апартаменты, терраса, лоджия или …
€309,674
Квартира 4 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Жилой комплекс расположен в элитном 13 районе Хитцинг, который славится живописной архитекту…
€2,54 млн
Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 792 м²
Over 80 newly built investor and condominiums with open spaces, such as a terrace, balcony o…
€252,910
Дом 10 комнат в Мурек, Австрия
Дом 10 комнат
Мурек, Австрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Центральное расположение в Муреке. Муниципалитет Мурек с его 3500 жителями расположен в Юго-…
€575,000
Квартира в Mautern in Steiermark, Австрия
Квартира
Mautern in Steiermark, Австрия
Площадь 876 м²
На продажу выставлен жилой дом, расположенный посреди термального региона Штирии, в зеленом …
€2,55 млн
Шале с гаражом, с тренажерным залом, с отоплением в Кицбюэль, Австрия
Шале с гаражом, с тренажерным залом, с отоплением
Кицбюэль, Австрия
Площадь 3 м²
Оригинальное шале расположено в прекрасном горнолыжном районе Вильдер Кайзер, всего в 10 кил…
€1,78 млн
Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 4 152 м²
В 500 метрах от Старого Дуная 74 апартамента для проживания и пенсионного обеспечения строят…
€336,500
Квартира 2 комнаты в Gerasdorf bei Wien, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 792 м²
€239,863
Квартира 2 спальни в Вена, Австрия
Квартира 2 спальни
Вена, Австрия
Количество спален 2
Площадь 73 м²
Этаж 3
Вы ищете объект для инвестиций в Вене? Тогда у нас есть "идеальный вариант" для вас. На пр…
€323,289
Квартира 3 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
€960,000
Квартира 2 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 552 м²
500 метров до Старого Дуная, 74 квартиры и пансионаты строятся на собственной территории с с…
€355,780
Квартира 3 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 3 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€220,559

Параметры недвижимости в Gemeinde Jochberg, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти