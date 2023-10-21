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Дома в Gemeinde Hinterbruehl, Австрия

1 объект найдено
Вилла 8 комнат в Gemeinde Hinterbruehl, Австрия
Вилла 8 комнат
Gemeinde Hinterbruehl, Австрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 4
€2,50 млн

Параметры недвижимости в Gemeinde Hinterbruehl, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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