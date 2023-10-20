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Жильё в Gemeinde Hauskirchen, Австрия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Hauskirchen, Австрия
Дом 3 комнаты
Hauskirchen, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 902 м²
In this idyllic setting, RECREATION is very important. Arranged like a small farm, this imm…
€189,000

Параметры недвижимости в Gemeinde Hauskirchen, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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