Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Австрия
  4. Gemeinde Haugsdorf
  5. Дома

Дома в Gemeinde Haugsdorf, Австрия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Gemeinde Haugsdorf, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Haugsdorf, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Односемейный дом /МАЛЕНЬКИЙ-FEIN-MY Жилая площадь дома ок. 75м2; 226м2 площадь; 4 комнаты, к…
€100,000

Параметры недвижимости в Gemeinde Haugsdorf, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти