ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Австрия
Gemeinde Haringsee
Дома
Дома в Gemeinde Haringsee, Австрия
Дом
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 4 спальни с кондиционером, с тренажерным залом, с отоплением
Вена, Австрия
4
305 м²
Эти роскошные апартаменты находятся в модном седьмом округе Вены, на самом верху уникального…
€4,82 млн
Рекомендовать
Шале 4 спальни с гаражом, с садом, с отоплением
Вена, Австрия
4
500 м²
Прекрасный особняк расположен в одном из самых лучших районов Вены. В 2009 году поместье был…
€5,05 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Грац, Австрия
4
1
90 м²
2
Как за каменной стеной! Инвестиции в недвижимость – самые надежные инвестиции! Инвестируй в …
€291,452
Рекомендовать
Дом
Sankt Johann in der Haide, Австрия
876 м²
3
На продажу выставлен жилой дом, расположенный посреди термального региона Штирии, в зеленом …
€2,55 млн
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Вена, Австрия
4
411 м²
Двухэтажный экслюзивный пентхаус с великолепным видом находится в престижном зелёном 19-ом р…
€3,73 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Австрия
4
120 м²
Чудесный дом в современном стиле расположен в городе Санкт-Рупрехт-на-Рабе, Австрия. В доме …
€313,525
Рекомендовать
Дом с Spalni, под аренду
Баден, Австрия
313 м²
3
Вы ищете новый стильный дом для большой семьи? Или же вы ищете виллу для сдачи квартир в аре…
€1,89 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Вена, Австрия
2
1
46 552 м²
500 метров до Старого Дуная, 74 квартиры и пансионаты строятся на собственной территории с с…
€352,881
Рекомендовать
Квартира 16 комнат
Вена, Австрия
16
434 м²
6 новых квартир первой занятости для продажи в жилом здании в качестве инвестиционных возмож…
€2,30 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Laxenburg, Австрия
3
2
98 м²
5
€591,573
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Вена, Австрия
3
1
62 м²
3/3
Проект жилого строительства с 65 квартирами на собственном участке с садом, террасой или лод…
€307,587
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Gemeinde Korneuburg, Австрия
4
2
105 м²
Это свойство находится в очень тихом месте и в то же время очень близко к центру Корнойбурга…
€599,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Gemeinde Haringsee, Австрия
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL