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Дома в Gemeinde Eggenburg, Австрия

1 объект найдено
Дом 1 ванная в Gemeinde Eggenburg, Австрия
Дом 1 ванная
Gemeinde Eggenburg, Австрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€89,000

Параметры недвижимости в Gemeinde Eggenburg, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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