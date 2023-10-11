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Виллы в Gemeinde Edlitz, Австрия

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1 объект найдено
Вилла 10 комнат в Gemeinde Edlitz, Австрия
Вилла 10 комнат
Gemeinde Edlitz, Австрия
Комнаты 10
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
На продажу выставлен земельный участок площадью около 1385 м2 с домом около 300 м2. На участ…
€620,000

Параметры недвижимости в Gemeinde Edlitz, Австрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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