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Квартиры в Gemeinde Bruck an der Leitha, Австрия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Gemeinde Bruck an der Leitha, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gemeinde Bruck an der Leitha, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Вы когда-нибудь мечтали жить в красивой обстановке, которая предлагает вам множество удобств…
€245,000

Параметры недвижимости в Gemeinde Bruck an der Leitha, Австрия

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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