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Жильё в Gemeinde Bruck an der Leitha, Австрия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Gemeinde Bruck an der Leitha, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gemeinde Bruck an der Leitha, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Have you ever dreamed of living in a beautiful setting that offers you a variety of amenitie…
€245,000

Параметры недвижимости в Gemeinde Bruck an der Leitha, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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