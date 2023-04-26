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Дома в Баден, Австрия

4 объекта найдено
Вилла 13 комнат в Баден, Австрия
Вилла 13 комнат
Баден, Австрия
13 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 5,740,000
Розариум БаденСказочная эксклюзивная вилла в Бадене!!! Эта историческая вилла 19 века в ц…
Дом в Баден, Австрия
Дом
Баден, Австрия
313 м² Количество этажей 3
€ 1,890,000
Вы ищете новый стильный дом для большой семьи? Или же вы ищете виллу для сдачи квартир в аре…
Вилла 9 комнат в Баден, Австрия
Вилла 9 комнат
Баден, Австрия
9 Количество комнат 313 м²
€ 1,890,000
Вы ищете новый стильный дом для большой семьи? Или же вы ищете виллу для сдачи квартир в аре…
Шале 7 спален в Баден, Австрия
Шале 7 спален
Баден, Австрия
3 400 м²
€ 6,500,000
Историческая усадьба расположена в Бадене, Австрия. В шикарном доме в прошлом бывали различн…
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