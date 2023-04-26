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Шале в Баден, Австрия

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1 объект найдено
Шале 7 спален в Баден, Австрия
Шале 7 спален
Баден, Австрия
3 400 м²
€ 6,500,000
Историческая усадьба расположена в Бадене, Австрия. В шикарном доме в прошлом бывали различн…
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