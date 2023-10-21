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Жильё в Айзенштадт, Австрия

1 объект найдено
Квартира в Айзенштадт, Австрия
Квартира
Айзенштадт, Австрия
Площадь 7 330 м²
€17,10 млн

Параметры недвижимости в Айзенштадт, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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