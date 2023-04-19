Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Каринтия
  4. Фёлькермаркт
  5. Eisenkappel-Vellach

Купить недвижимость в Eisenkappel-Vellach, Австрия

1 объект найдено
Домв Eisenkappel-Vellach, Австрия
Дом
Eisenkappel-Vellach, Австрия
283 м²
€ 2,170,000
Уютная вилла площадью 283 кв.м. расположена в Оберальме, Зальцбург. Из этой солнечной резиде…

Параметры недвижимости в Eisenkappel-Vellach, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти