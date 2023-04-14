Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Шале

Купить шале с бассейном в Австрии

Кицбюэль
3
Тироль
3
Баден
1
Вена
1
Нижняя Австрия
1
Шале В архив
Очистить
1 объект найдено
Шале 4 спальнив Австрия, Австрия
Шале 4 спальни
Австрия, Австрия
420 м²
€ 2,400,000
Очаровательное шале, построенное, вероятно, в лучшем месте в долине Гаштайн на высоте более …

Параметры недвижимости в Австрии

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти