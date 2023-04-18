Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Каринтия
  4. Виллы

Купить вилла в Каринтия, Австрия

Вилла В архив
Очистить
4 объекта найдено
Вилла 10 комнатв Flattach, Австрия
Вилла 10 комнат
Flattach, Австрия
10 Количество комнат 720 м² Количество этажей 3
€ 5,000,000
Вы ищете Ваш "идеальный объект недвижимости"? Тогда у нас есть объект для Вас! «Гранд шале…
Вилла 6 комнатв Flattach, Австрия
Вилла 6 комнат
Flattach, Австрия
6 Количество комнат 212 м² Количество этажей 2
€ 1,750,000
Вы ищете Ваш "идеальный объект недвижимости"? Тогда у нас есть объект для Вас! Отдых и дохо…
Вилла 3 комнатыв Flattach, Австрия
Вилла 3 комнаты
Flattach, Австрия
3 Количество комнат 111 м² Количество этажей 2
€ 1,230,000
Если вы в поисках идеального объекат недвижимости, тогда этот объект для вас. Гарантия доход…
Вилла 3 комнатыв Flattach, Австрия
Вилла 3 комнаты
Flattach, Австрия
3 Количество комнат 76 м² Количество этажей 2
€ 750,000
Вы ищете Ваш "идеальный объект недвижимости"? Тогда у нас есть объект для Вас! Шале «Фукс» …

Параметры недвижимости в Каринтия, Австрия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти